جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق مجنون

منافسات فورمولا 1. (إنترنت)

أرجأ سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون حسم لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1» إلى السباق الختامي، وذلك بعد فوزه بجائزة السعودية الكبرى الأحد، في جدة بعد سباق مجنون حافل بالحوادث والإثارة وتبادل الاتهامات بينه وبين منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل ثانيًا.

ودخل السائقان الجولة الحادية والعشرين في السباق السعودي الذي يدرج في روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى، وفيرستابن في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن هامليتون، وخرجا منه وهما على المسافة ذاتها بعدد النقاط قبل خوض الجولة الختامية المقررة الأحد المقبل في أبوظبي، بحسب «فرانس برس».