ريال مدريد في صدارة «الليغا» ضاربا رقما مميزا في الانتصارات

ريال مدريد وريال سوسييداد. (إنترنت)

فاز «ريال مدريد» بهدفين ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعد تخطي «ريال سوسييداد»، في الجولة 16 من عمر المسابقة، على ملعب أنويتا.

افتتح التسجيل المهاجم البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور، عقب مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني، إثر تسديدة من داخل المنطقة تلت تبادلًا للكرة مع الصربي لوكا يوفيتش، الذي حل بديلاً للفرنسي كريم بنزيما بسبب إصابته.

وحمل الهدف الثاني لـ«الريال» بتوقيع يوفيتش، بعد ركنية حولها كاسيميرو برأسه، لينقض هو الآخر برأسه ويغير مسار الكرة إلى داخل المرمى، ويعد هذا الفوز هو السادس تواليًا لـ«ريال مدريد» في الدوري الإسباني «الليغا».

وبذلك يرتفع رصيد النادي الملكي إلى 39 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط كاملة عن أقرب منافسيه «إشبيلية»، أما «ريال سوسييداد» فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الخامس بعد أن مُني بخسارته الثانية تواليًا.