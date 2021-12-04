«واتفورد» الجريح يستقبل «مانشستر سيتي» الطامح في المطاردة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 04:32 مساء
مباراة واتفورد ومانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)

تقام اليوم السبت مباراة قوية تجمع بين «واتفورد» ونظيره «مانشستر سيتي» ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» على ملعب «فيكارغ رود» ويخوض الـ«سيتي» بقيادة مدربه بيب غوارديولا المباراة بطموح الفوز بالنقاط الثلاث.

يأتي هذا بهدف مواصلة تضييق الخناق على «تشيلسي» في صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تسعى كتيبة الـ«سيتي» للانقضاض على المركز الأول فى مشوار الحفاظ على اللقب، ويدخل الـ«سيتي» المباراة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق «أستون فيلا» بالجولة الماضية بنتيجة (2-1).

ويأمل غوارديولا الاستمرار في حصد النقاط، في المقابل يخوض «واتفورد» المباراة بحالة سيئة بعدما خسر أمام «تشيلسي» في الجولة الماضية (1-2) ويتطلع الفريق لتعويض نزيف النقاط في الجولتين السابقتين، ويحتل «مانشستر سيتي» وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي «واتفورد» المركز الـ17 على جدول الترتيب برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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