برشلونة جاهز لمغامرة جديدة مع «تشافي» أمام ريال بيتيس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 03:48 مساء
مباراة لبرشلونة أمام ريال بيتيس. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، اليوم السبت، والتي شهدت استدعاء ظهير الفريق الرديف أليخاندرو بالديه ولا يزال تشافي يعاني من غياب المصابين أنسو فاتي وبدرو غونزاليس بيدري وسيرجي روبرتو ومارتن برايثوايت وسرجيو أغويرو.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: تير شتيغن، ديست، بيكيه، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويغ، ديمبيلي، ممفيس ديباي، دمير، نيتو، وكوتينيو، ولونغليه، دي يونغ، جوردي ألبا، فرينكي دي يونغ، مينغيزا، أومتيتي، إيريك غارسيا، نيكو، جافي، بالديه، عبدالصمد الزلزولي، وأرناو تيناس، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات مسابقة الدوري الإسباني في لقاء يسعى خلاله «البارسا» لمواصلة الصحوة واستمرار النتائج الإيجابية تحت تشافي؛ حيث بدأ برشلونة طريق العودة على يد هيرنانديز الذي تولى مسؤولية القيادة الفنية في برشلونة في نوفمبر الماضي حيث تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني على حساب إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف ثم على فياريال بنتيجة (3-1) في الجولة الأخيرة.

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