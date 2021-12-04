منتخب المغرب يتأهل عربيا عبر رباعية نظيفة في مرمى الأردن

منتخب المغرب أمام الأردن. (إنترنت)

تأهل المنتخب المغربي ووضع قدمًا في دور الثمانية ببطولة كأس العرب بعدما حقق انتصارًا كبيرًا أمام نظيره الأردني وتغلب عليه برباعية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب استاد «أحمد بن علي» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة وافتتح يحيى جبران التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة.

أضاف بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يحرز محمد الشيبي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 88 أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي من ضربة جزاء ليرفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

بذلك يتفوق المنتخب المغربي بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن؛ بينما تحتل السعودية وفلسطين المركزين الثالث والرابع دون نقاط وذلك قبل المواجهة المقررة بينهما اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا.