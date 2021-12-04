ريال مدريد يُصعد التحدي في قمة «الليغا» أمام سوسييداد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 03:00 مساء
مباراة سابقة لريال مدريد أمام سوسييداد. (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسييداد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب «أنويتا» ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني، وتعد مباراة ريال سوسييداد ضد ريال مدريد من المواجهات المثيرة في الدوري الإسباني «الليغا» هذا الموسم نظرًا للصراع القوي  على الصدارة.

يحاول ريال سوسييداد تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض التعادل أمام فالنسيا ثم خسر من إسبانيول في الجولتين الماضيتين ويحتل ريال سوسييداد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد جدول «الليغا» برصيد 36 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد بـ29 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وحقَّق ريال مدريد الفوز في آخر خمس مباريات متتالية بالمسابقة ويتطلع «الملكي» في مواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بصدارة «الليغا» في ظل مطاردة الثلاثي أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد وإشبيلية حيث خاض ريال مدريد 15 جولة في الموسم الحالي من «الليغا» فاز في 11 مباراة وخسر لقاءً وحيدًا وتعادل في 3 مواجهات فيما حقق سوسييداد 8 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

ويمر ريال بفترة رائعة؛ إذ خرج منتصرًا من مبارياته السبع الأخيرة محليًا وقاريًا ولم يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ خسارته اليتيمة في الثالث من أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة وبعد فوزه على ضيفه إشبيلية القوي (2-1) في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بفضل هدف في الوقت القاتل للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

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