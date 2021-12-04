غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما

احتفالات نادي أتلتيكو مينيرو في الشارع. (إنترنت)

أعلنت بلدية مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، تغريم نادي أتلتيكو مينيرو، لاحتفاله بلقب الدوري البرازيلي في شوارع المدينة، دون الحصول على تصريح.

تم إخطار النادي الذي تُوِّج بالدوري لأول مرة منذ 50 عامًا، ولثاني مرة في تاريخه، بتغريمه مبلغ 3 ملايين و671 ألفًا و93 ريالًا برازيليًا، بسبب قيامه بتنظيم فعالية في مكان عام دون تصريح مسبق، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ووصف عمدة بيلو هوريزونتي، ألكسندر كاليل، مبلغ الغرامة بـ«السخيف»، مشيرًا في بيان إلى أنه بالنظر لهذا الرقم كان من الأفضل عدم تغريم النادي، وكان الآلاف من مشجعي مينيرو، تجمعوا الخميس في مدينة بيلو هوريزونتي، في انتظار وصول نجومهم للاحتفال معًا بلقب الدوري الثاني في تاريخ النادي، بعدما تغلب على مضيفه باهيا (3-2).

وامتدت الاحتفالات حتى فجر الجمعة، وأسفرت عن وقوع إصابات بسبب استخدام الألعاب النارية والزجاجات، وفقًا لبيانات هيئة الإطفاء التي أشارت أيضًا إلى وقوع حوادث مرورية، وحرائق في أشجار خلال الاحتفالات.