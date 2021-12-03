هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ

يبرز الصراع الثنائي بين مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند خلال الـ "كلاسيكو" في أبرز مباريات المرحلة 14 في الدوري الألماني.(ا ف ب)

يبرز الصراع على قمة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، بين مهاجمي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبوروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند في الـ«كلاسيكو» الذي يجمع بين المتصدر ووصيفه، غدًا السبت في أبرز مباريات الجولة الرابعة عشرة.

ويحلّ العملاق البافاري ضيفًا على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» وفي جعبته نقطة إضافية عن دورتموند (31 مقابل 30)، على وقع التدابير الصارمة المتخذة بسبب فيروس كورونا الذي أرخى بخطورته على مباريات الدوري حيث سيقام «كلاسيكو» أمام أعداد تقلصت إلى 15 ألف متفرج خوفًا من تداعيات الجائحة، في حين تطالب العديد من الأصوات بإقامة مباريات «بوندسليغا» خلف أبواب موصدة بسبب الموجة الرابعة التي تجتاح البلاد.

ووضع مهاجم دورتموند الدولي النروجي هالاند (21 عامًا) خلفه إصابة تعرض لها في وركه وأبعدته عن الملاعب لفترة خمسة أسابيع، عندما سجل في مشاركته الاولى هدفًا «على الطاير» وساهم في فوز فريقه على فولفسبورغ 3-1 في المرحلة السابقة.

وقال مدرب دورتموند ماركو روزه عن هدافه صاحب 19 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 10 في 7 مباريات في الدوري، إنه «يمنحنا الكثير من الطاقة، هو لاعب بإمكانه أن يحسم المباريات».

وينطبق الأمر ذاته على مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي الذي سجّل 14 هدفًا في 13 مباراة والذي حلّ الإثنين ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برغم تسجيله 41 هدفًا في «بوندسليغا» خلال موسم 2020-2021 ما سمح له بتحطيم الرقم القياسي الذي كان بحوزة «المدفعجي» غيرد مولر نجم بايرن أيضًا.

ولم يتوقف «ليفا» عند هذا الحد، بل تابع في امتحان هذا الموسم على المنوال ذاته بتسجيله 25 هدفًا بقميص ناديه في مختلف المسابقات و5 بقميص منتخب بلاده.

تأثير فيروس كورونا

يتسلح بايرن بفوزه على دورتموند في المواجهات الست الأخيرة بينهما، لكن متصدر الدوري سيفتقد للعديد من مفاتيح اللعب بسبب فيروس كورونا، حيث يستمر غياب يوزوا كيميش عن النادي البافاري كونه يقبع في الحجر الصحي في منزله بعدما جاءت نتيجة فحوصه إيجابية لفيروس كورونا.

في المقابل، يحوم الشك حول أهلية ليون غوريتسكا للمشاركة عقب مغادرته تمارين الفريق الخميس بسبب أوجاع في وركه.

من ناحيته، ما زال دورتموند ينتظر جوابًا حول اللياقة البدنية للاعب وسطه الشاب الانكليزي جود بيلينغهام لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة.

ورأى لاعب خط الوسط الدولي السابق لوثر ماتايوس هذا الأسبوع أن عودة هالاند بعد خمسة أسابيع من الغياب بسبب الإصابة قد تساهم في إنهاء دورتموند لسلسلة نتائجه المتواضعة أمام بايرن.

وقال: «يملك دورتموند فرصة لأن هالاند عاد ولأن بايرن يفتقد لقائد مثل يوزوا كيميش». ويأمل بايرن أن يخالف توقعات نجمه السابق في سعيه لإحراز لقب عاشر تواليًا في «بوندسليغا» في مايو المقبل.

ويشعر ماتيوس بالقلق من أن بايرن سيرغب في اغتنام الفرصة لتوسيع الفارق بينه وبين أبرز مطارديه، لذا أردف قائلًا «إذا كنت من المشجعين المشتركين، فيجب أن تأمل ألاّ يخسر دورتموند، لأن بايرن سيكون على بُعد أربع نقاط»، في حال تمكن من الفوز.

وهذا بالفعل ما يسعى إليه دورتموند، إذ يرغب في أن يقوده هالاند إلى فوز أوّل على أرضه أمام بايرن منذ عامين وإسعاد الجماهير القليلة التي حصلت على فرصة مشاهدة المواجهة.

غير أن ذكريات الخسارة الأخيرة أمام عملاق بافاريا 1-3 في أغسطس الماضي في نهائي الكأس المحلية، ما زالت تقض مضجع الفريق «الأسود والأصفر»، مع ثنائية للاعبه السابق ليفاندوفسكي.

قبلها، سجّل هالاند هدفين في مارس الماضي ليضع فريقه في المقدمة بهدفين دون مقابل بعد تسع دقائق من صافرة البداية في ميونيخ، قبل أن يردّ ليفاندوفسكي بتسجيله ثلاثية من رباعية فريقه ليقلب الطاولة ويخرج فائزًا 4-2.

أفضل لاعب في العالم

وأصرّ الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان، على أن مهاجمه هو «أفضل مهاجم في العالم»، في حين كال ميسي، الفائز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، المديح للمهاجم البولندي خلال حفل توزيع جوائز مجلة «فرانس فوتبول» الإثنين، وطالب المسؤولين عن الجائزة منحها لليفاندوفسكي على خلفية ما حققه موسم 2020-2021 بعد قرار إلغاء الجائزة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الحارس السابق: « كان روبرت ليفاندوفسكي مهاجما من الدرجة الأولى»، مشيرًا إلى «السهولة التي يسجل بها الأهداف».

إحصاءات مهمة

65- فاز بايرن في 65 مباراة من أصل 129 خاضها أمام دورتموند الفائز في 34، مقابل 30 تعادلًا.

20- سجّل ليفاندوفسكي 20 هدفًا في مرمى فريقه السابق دورتموند في 14 مباراة في الدوري منذ انتقاله إلى ملعب «أليانز أرينا» في العام 2014.

15- سجّل بايرن 15 هدفًا في سلسلة انتصاراته الستة الأخيرة أمام دورتموند الذي هز شباك منافسه في سبع مرات.