المنتخب القطري يحجز أولى بطاقات الدور الثاني في كأس العرب 2021

قطر تفوز على عمان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات وتتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرب. (الإنترنت)

تأهل المنتخب القطري للدور الثاني من بطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على حساب نظيره العُماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وتقدَّم المنتخب القطري في الدقيقة (32) من عمر المباراة عن طريق مهاجمه أكرم عفيف، بعد تنفيذ جيد لركلة جزاء، قبل أن يتعادل خالد الهاجري لمنتخب عُمان في الدقيقة (74) من عمر المباراة بعد كرة رأسية استغل فيها تشتت الدفاعات القطرية، وخطف منتخب قطر هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واحتسب الحكم البرازيلي للمباراة سبع دقائق كوقت بدلًا من الضائع، استغلها المنتخب القطري أفضل استغلال بعدما تمكن من خطف هدف الفوز والتأهل للدور الثاني عن طريق اللاعب دوربين فهمي مدافع المنتخب العُماني بالخطأ في مرماه، في كرة احتسبتها تقنية حكم الفيديو المساعد .«VAR».

وبهذا الفوز رفع المنتخب القطري رصيده للنقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه في المباراة الأولى أمام البحرين، فيما تجمَّد رصيد منتخب عُمان عند نقطة وحيدة في المركز الثالث خلف العراق صاحب المركز الثاني.