يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 02:17 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس. (الإنترنت)

قال نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية، إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت سلطات الادعاء في مدينة تورينو حيث مقر النادي إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، مقابل 30 مليون يورو، بعد ثلاث سنوات في يوفنتوس لم «تحقق أهدافها المطلوبة».

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