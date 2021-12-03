رونالدو يتجاوز 800 هدف بثنائية في فوز يونايتد على آرسنال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 01:59 مساء
رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على آرسنال في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

استعاد مانشستر يونايتد، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا (3 - 2) على ضيفه آرسنال، مساء الخميس في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.

وبادر آرسنال بالتسجيل بهدف مثير للجدل للاعبه الشاب إيميل سميث روي في الدقيقة (13)، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز منح التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة (44).

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة (52)، لكن آرسنال سرعان ما تعادل عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة (55).

ومنح رونالدو النقاط الثلاث ليونايتد، بعدما أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة (70) من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى ستة أهداف، بفارق سبعة أهداف خلف المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي ما زال يتربع على قمة هدافي المسابقة العريقة في الموسم الحالي، كما تجاوز «صاروخ ماديرا» حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته التسعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم للمركز السابع بعدما كان في الترتيب العاشر، في حين توقف رصيد آرسنال، الذي نال خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 23 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

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رونالدو يتجاوز 800 هدف بثنائية في فوز يونايتد على آرسنال