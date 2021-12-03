توتنهام يحافظ على تفوقه أمام برنتفورد منذ 1948

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 01:23 مساء
توتنهام يسقط برنتفورد بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

أنهى فريق توتنهام أسبوعًا صعبًا بفوز مفعم بالثقة بهدفين دون رد، على برنتفورد، ليرتقي إلى أعلى ستة مراكز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استمتع المدرب الجديد أنطونيو كونتي بفوزه الثاني على التوالي في المسابقة بملعبه.

وسدّد بن ديفيز ضربة رأس غيَّرت اتجاهها بعد الاصطدام بسيرجي كانوس لاعب برنتفورد ليمنح التقدم مبكرًا لأصحاب الضيافة في الدقيقة (12)، وأكد سون هيونج-مين هيمنة توتنهام بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة (65).

وحافظ توتنهام على تفوقه أمام نادي غرب لندن في الدوري منذ العام 1948، محققًا تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

وبعد أسبوع من هزيمة محرجة أمام مورا السلوفيني المتواضع في دوري المؤتمر الأوروبي وزيارة غير مثمرة إلى بيرنلي إذ تأجلت المباراة بسبب الثلوج خاض توتنهام أفضل 90 دقيقة له تحت قيادة كونتي حتى الآن.

وكان من الممكن أن يسفر النسق المرتفع عن أهداف أكثر لكن الأمسية كانت مقنعة لتوتنهام حتى مع استمرار صيام هاري كين عن التسجيل في الدوري.

بهذه النتيجة يملك توتنهام 22 نقطة من 13 مباراة بينما يحتل برنتفورد، الذي كان سيتقدم على منافسه اللندني في الترتيب إذا فاز اليوم، المركز 12 ولديه 16 نقطة.

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