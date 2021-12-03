وفاة مدرب مصري إثر تسجيل فريقه لهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة

وفاة المدرب المصري أدهم السلحدار بعد تعرضه لأزمة قلبية. (الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام مصرية، وفاة نجم فريق الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري، أدهم السلحدار، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

وسقط أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا، بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخير، في إطار مواجهات المجموعة الثانية.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفني للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيًا عليه وجرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقل موقع «في الجول» عن المستشار الإعلامي لفريق المجد السكندري، محمد باهي، قوله: «سجل فريقنا في الدقيقة 93 في شباك الزرقا وتعرض السلحدار لهبوط حاد في الدورة الدموية.. نُقل المدرب إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله».