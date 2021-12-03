وفاة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا

توفي الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي لامين دياك، الجمعة، عن 88 عامًا في دكار التي عاد اليها في مايو بعدما كان محتجزًا في فرنسا؛ بسبب تهم الفساد، وذلك حسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من عائلته.

وكشف أحد أفراد عائلة دياك لـ«فرانس برس» عن وفاته دون تحديد السبب، مؤكدًا المعلومات التي تناقلتها الصحافة المحلية.

وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 1999 حتى 2015. وعاد إلى السنغال في مايو لأول مرة منذ إدانته العام 2015 بعدما كان محتجزًا في فرنسا لسنوات؛ بسبب اتهامات فساد مرتبطة بقضية التنشط الروسي الممنهج.

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