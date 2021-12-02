فيصل بن بندر بن سلطان نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 02:47 مساء
فيصل بن بندر بن سلطان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. (الإنترنت)

عيَّن المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للرياضة الإلكترونية، بالإجماع الأمير فيصل بن بندر بن سلطان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية (Global Esports Federation). 

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية علاء الدين التومي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن تعيين فيصل بن بندر بن سلطان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية يعد مكسبًا كبيرًا، وخير داعم  لتطوير الرياضات الإلكترونية، والرقي بمستواها الفني، ونطمح لإدخال هذه الرياضات ضمن الألعاب الأولمبية.

ويشغل الأمير فيصل بن بندر منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وقد جاء ترشيحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد العالمي بعد الجهود الكبيرة التي بذلها للمساهمة في تطوير عالم الرياضات الإلكترونية على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: «لا يسعني إلا أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على تمكينهما لنا في الرياضات الإلكترونية وأنه بفضل الله ثم دعمهما تمكنا من الوصول إلى هذا المستوى».

وتابع: «أشكر مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية على ثقتهم.. أعد الجمهور العالمي أن يكونوا فخورين بما نقدمه في المستقبل».

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