ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 12:34 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (يمين) يحتفل مع مدربه ستيفانو بيولي بافتتاح التسجيل لميلان في مرمى مضيفه جنوى في الدوري الإيطالي . الأول من ديسمبر 2021(ا ف ب)

استعاد فريق ميلان نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي وفاز على جنوى بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

وفي الجولة نفسها، تعثر نابولي أمام ساسولو ليشتعل صراع الصدارة، بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وحافظ نابولي على الصدارة رغم التعادل برصيد 36 نقطة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة ليتقاسم الصدارة ويأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وكان ميلان قد تعثر في آخر ثلاث جولات بتعادل ضد إنتر وخسارتين أمام ساسولو وفيورنتينا قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على جنوى.

وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز جونيور ميسياس تقدم الروسونيري بهدف آخر في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

وقتل ميسياس حظوظ جنوى بهدف ثالث لصالح ميلان في الدقيقة 61 ليضمن نقاط اللقاء لصالح ميلان.

أما نابولي فكسر التعادل السلبي للشوط الأول بهدفين متتاليين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لنابولي في الدقيقة 51 قبل أن يضيف دينيس ميرتينز الثاني في الدقيقة 60.

وشهدت آخر 20 دقيقة صحوة من أصحاب الأرض وقلص سكاماكا النتيجة بهدف أول لساسولو في الدقيقة 72 قبل أن يعادل فيراري النتيجة في الدقيقة 89.

وبلغت الإثارة ذروتها بتسجيل دريفيل الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 93 قبل أن تعود تقنية الفيديو وتلغي الهدف بسبب خطأ.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة ضد أتالانتا مساء السبت ضمن مباريات الجولة 16 بينما يستضيف ميلان فريق ساليميتانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة
ليبيا
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة