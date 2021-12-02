ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (يمين) يحتفل مع مدربه ستيفانو بيولي بافتتاح التسجيل لميلان في مرمى مضيفه جنوى في الدوري الإيطالي . الأول من ديسمبر 2021(ا ف ب)

استعاد فريق ميلان نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي وفاز على جنوى بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

وفي الجولة نفسها، تعثر نابولي أمام ساسولو ليشتعل صراع الصدارة، بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وحافظ نابولي على الصدارة رغم التعادل برصيد 36 نقطة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة ليتقاسم الصدارة ويأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وكان ميلان قد تعثر في آخر ثلاث جولات بتعادل ضد إنتر وخسارتين أمام ساسولو وفيورنتينا قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على جنوى.

وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز جونيور ميسياس تقدم الروسونيري بهدف آخر في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

وقتل ميسياس حظوظ جنوى بهدف ثالث لصالح ميلان في الدقيقة 61 ليضمن نقاط اللقاء لصالح ميلان.

أما نابولي فكسر التعادل السلبي للشوط الأول بهدفين متتاليين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لنابولي في الدقيقة 51 قبل أن يضيف دينيس ميرتينز الثاني في الدقيقة 60.

وشهدت آخر 20 دقيقة صحوة من أصحاب الأرض وقلص سكاماكا النتيجة بهدف أول لساسولو في الدقيقة 72 قبل أن يعادل فيراري النتيجة في الدقيقة 89.

وبلغت الإثارة ذروتها بتسجيل دريفيل الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 93 قبل أن تعود تقنية الفيديو وتلغي الهدف بسبب خطأ.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة ضد أتالانتا مساء السبت ضمن مباريات الجولة 16 بينما يستضيف ميلان فريق ساليميتانا.