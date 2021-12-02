ريال مدريد يتخطى عقبة بلباو.. ويحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:57 صباحا
ريال مدريد يفوز على أتلتيك بلباو (1-0) في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ويعزز صدارة ترتيب الدوري الإسباني. (الإنترنت)

أحكم ريال مدريد قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على أتلتيك بلباو (1-0) مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة على ملعب سانتياغو برناييو.

وسجَّل هدف الفوز لريال الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (40)، بعد سلسلة تمريرات رائعة بين لاعبي ريال قرب منطقة جزاء بلباو، وصلت الكرة إلى ماركو أسينسيو على مشارف المنطقة فسدّدها مباشرة، لكنّ حارس الضيوف أوناي سيمون أبعد الكرة، لتصل إلى قدمي الكرواتي لوكا مودريتش الذي حاول بدوره التسديد لكنّ كرته وصلت عن غير قصد إلى الفرنسي الذي حولها مباشرة داخل المرمى.

وسجّل بنزيمة هدفه الثاني عشر هذا الموسم معزّزًا موقعه في صدارة هدّافي الدوري حيث يتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن زميله فينيسيوس ولاعب ريال بيتيس خوانمي (9).

وعزَّز فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة وبفارق 7 عن كل من جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد غرناطة يخوضها في 22 الشهر المقبل، وريال سوسييداد الذي سقط في نهاية الأسبوع أمام إسبانيول صفر-1.

ويمر ريال بفترة رائعة؛ إذ خرج منتصرًا من مبارياته السبع الأخيرة محليًا وقاريًا ولم يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ خسارته اليتيمة في الثالث من أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة.

واقتنص ريال الفرصة السانحة أمامه للابتعاد في الصدارة قبل أن يسافر السبت إلى الباسك لمواجهة سوسييداد في مباراة صعبة جدًا ضد فريق تربع لفترة طويلة على الصدارة قبل أن يفقدها مؤخرًا بعد تعادله السلبي مع فالنسيا والخسارة الأحد أمام إسبانيول.

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