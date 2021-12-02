صلاح يقود ليفربول لإسقاط إيفرتون على ملعبه في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:35 صباحا
ليفربول يسحق مضيفه إيفرتون 4-1 في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

أحرز محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول إلى فوز ساحق 4 -1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك، مساء أمس الأربعاء ويستمر على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنحت تسديدة جميلة من جوردان هندرسون التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة قبل أن يمرر لاعب الوسط كرة جميلة إلى صلاح بين المدافعين أنهاها المهاجم المصري بطريقة مميزة ليجعل النتيجة 2-صفر.

وبدا إيفرتون محاصرًا لكنه نجح في العودة لأجواء اللقاء قبل سبع دقائق على الاستراحة عن طريق ديماراي جراي بعد تمريرة جيدة من البرازيلي ريتشارليسون.

وواصل أصحاب الأرض الضغط لكن ليفربول قتل المباراة عمليًا بعدما اقتنص صلاح الكرة من شيموش كولمان قبل أن يضعها بهدوء في المرمى.

واختتم ديوجو جوتا الرباعية بطريقة رائعة؛ حيث أفلت المهاجم البرتغالي من رقابة آلان قبل أن يطلق تسديدة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد عند القائم القريب.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة