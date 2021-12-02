الأردن يصعق السعودية في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:29 صباحا
المنتخب السعودي يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام منتخب الأردن بهدف نظيف. (الإنترنت)

حقَّق المنتخب الأردني مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في ختام الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 بقطر.

وقلب منتخب «النشامي» التوقعات التي كانت تصب لمصلحة السعودية، بفضل نجمه محمود مرضي الذي سجَّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ(62) من عمر اللقاء.

وسجَّل المنتخب الأردني هدفه رغم لعبه بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إحسان حداد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ53 بعد تدخل قوي ضد منافسه تركي العمار.

كما أنهى المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه خليفة الدوسري عقب حصوله على البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأردني نقاط المباراة الثلاث وحل في المركز الثاني على جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة متأخرًا بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب المغربي الذي حقق فوزًا عريضًا برباعية نظيفة على نظيره الفلسطيني صاحب المركز الأخير. في المقابل، بقي رصيد المنتخب السعودي خاليًا من النقاط في المركز الثالث.

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