المغرب يبدأ بطولة كأس العرب بفوز عريض على فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 08:25 مساء
المنتخب المغربي يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة في مستهل مشواره في بطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بفوز سهل على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الجنوب ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

سجل اللاعب محمد نهيري الهدف الأول في الدقيقة (32) بعد تسديدة قوية خدعت الحارس قدورة واستقرت في مرماه، قبل أن يسجل المغرب هدفين بواسطة نجم الرجاء عبد الإله الحافيظي  في الدقيقتين (56) و(64).

وألغى حكم المباراة هدفًا للبديل وليد أزارو، باحتساب تسلل ضده بالعودة إلى تقنية الفار، ليعود بدر بانون في الدقيقة (87) ليختم انتصار المغرب بهدف رابع من ركلة جزاء.

وبذلك الفوز يرفع منتخب المغرب رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة موقتًا، بينما يتذيل منتخب فلسطين الترتيب دون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة السعودية والأردن بنفس المجموعة، في وقت لاحق اليوم.

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