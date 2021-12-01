المنتخب المصري يخطف فوزا صعبا ضد لبنان

منتخب مصر يفتتح مشواره ببطولة كأس العرب بتحقيق الفوز أمام منتخب لبنان بهدف وحيد دون رد. (الإنترنت)

فاز المنتخب المصري لكرة القدم، على نظيره اللبناني بصعوبة بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالدوحة، في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021.

وسجَّل منتخب مصر في الدقيقة 71 عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء بعد فاصل من الفرص الضائعة لصالح الفراعنة، واستبسال كبير للاعبي لبنان، خصوصًا في الشق الدفاعي بجانب الحارس مصطفى مطر نجم المباراة.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدر، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث بلا نقاط بقيادة مديره الفني التشيكي إيفان هاشيك.

كانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حيث حقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على نظيره السوداني 4 - صفر.

منتخب مصر يفتتح مشواره ببطولة كأس العرب بتحقيق الفوز أمام منتخب لبنان بهدف وحيد دون رد. (الإنترنت)

منتخب مصر يفتتح مشواره ببطولة كأس العرب بتحقيق الفوز أمام منتخب لبنان بهدف وحيد دون رد. (الإنترنت)