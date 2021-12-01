انطلاقة قوية للجزائر برباعية في البطولة العربية على حساب السودان

مباراة الجزائر والسودان. (إنترنت)

انطلقت الجزائر بقوة في كأس العرب لكرة القدم بفوزها بأربعة أهداف على السودان في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، اليوم الأربعاء.

تقدَّمت الجزائر، بقيادة مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلاً من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، (3-0) في الشوط الأول بفضل ثنائية بغداد بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.

وأكملت بطلة أفريقيا، التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية، الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.

وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني ما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري، لكن الحارس رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبدالرحمن في الدقيقة (70)، ليحافظ للخضر على الرباعية نظيفة، لتتصدر الجزائر المجموعة قبل مواجهة مصر ولبنان.