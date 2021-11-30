أول تعليق من بنزيما بعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية

الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد. (الإنترنت)

علق الفرنسي كريم بنزيما، نجم «ريال مدريد» الإسباني، على احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها جريدة «فرانس فوتبول» الفرنسية سنويًّا لأفضل لاعب.

وكتب بنزيما -الذي لم يحضر الحفل الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس- عبر حسابه في «تويتر» بعد نهاية حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية: «شكرًا لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم من أجلكم، ويجب أن أستمر في استعراض قدراتي».

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم «باريس سان جيرمان» الحالي و«برشلونة» السابق، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021.

وتسلم ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، التي حصدها بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب «كوبا أميركا»، بعد التفوق على البرازيل في عقر دارها، بالمباراة النهائية بهدف دون مقابل.

كما فاز النجم الأرجنتيني هذا العام بلقب هداف الدوري الإسباني «الليغا» مع «برشلونة»، ورفع مع الفريق الكتالوني كأس ملك إسبانيا.

وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية بسبع كرات، متقدمًا بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة المرموقة في خمس مناسبات.

وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، فيما فاز رونالدو بكراته الذهبية الخمس أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.