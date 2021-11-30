رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يفتتح بطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)

تحدث ‏رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، باللغة العربية في حفل الافتتاح الذي أُقيم قبل مباراة قطر والبحرين في بداية مشوارهما بالجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2021.

وتستضيف قطر البطولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا من ضمن أربع مجموعات.

وقال جياني إنفانتينو خلال حفل الافتتاح: «أهلًا وسهلًا.. قطر بيت الوحدة.. قطر بيت العالم العربي اليوم، والعالم غدًا.. لنكن أمة واحدة وعائلة كرة قدم واحدة.. فالنحتفِ بكرة القدم ونوحد العالم معًا».

وافتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب، الثلاثاء، على استاد البيت في العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف.

وانطلق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين باستعراض فني وموسيقي ضخم، وبحضور رؤساء ومسؤولين عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو.