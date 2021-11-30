تأشيرة تحرم رانجنيك من قيادة يونايتد أمام أرسنال

المدرب الألماني رالف رانجنيك. (الإنترنت)

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن الألماني رالف رانجنيك، مدربه الجديد، لن يكون بوسعه قيادة الفريق في مباراته، الخميس المقبل، بالدوري أمام أرسنال؛ حيث لم ينته بعد من الحصول على تأشيرة العمل، مشيرًا إلى أن مايكل كاريك سيستمر في قيادة الفريق.

وأعلن يونايتد، أمس الإثنين، تعيين الألماني رانجنيك مدربًا موقتًا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد ثمانية أيام من إقالة أولي جونار سولشاير.

وسيخلف رانجنيك صاحب الـ63 عامًا المدرب النرويجي سولشاير الذي أُقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر والتي كانت الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل المسابقات وتركته في المركز الثامن بالدوري الممتاز.