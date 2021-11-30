انطلاق مونديال العرب في قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:24 مساء
كأس مونديال العرب. (إنترنت)

وصل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى الدوحة لحضور افتتاح بطولة كأس العرب 2021 في قطر، وجانب من منافسات البطولة التي تقام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد الشيخ سلمان أن بطولة كأس العرب تعد مناسبة كروية متميزة تفسح المجال أمام المنتخبات العربية للتنافس في أجواء إيجابية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حرص على اعتماد هذه المسابقة وتوفير الأرضية الخصبة لإخراجها بأفضل صورة ممكنة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن البطولة تعد خطوة مهمة لإبراز استعدادات دولة قطر لاستضافة منافسات كأس العالم 2022 ورفع جاهزيتها لاحتضان أول بطولة كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت، أن إقامة منافسات بطولة كأس العرب على الملاعب المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم تشكل فرصة غنية لاختبار العمليات التنظيمية أثناء نهائيات كأس العالم والوقوف على جاهزية الملاعب الحديثة التي شيَّدتها دولة قطر في إطار تحضيراتها المتصاعدة لاستضافة كأس العالم.

وأعرب الشيخ سلمان عن أمنياته لجميع المنتخبات العربية بالتوفيق والنجاح في بطولة كأس العرب وعكس الصورة المشرقة عن كرة القدم العربية في هذا المحفل الدولي المتميز.

ويشهد اليوم الأول من منافسات كأس العرب أربع مباريات؛ حيث يلتقي المنتخب التونسي نظيره الموريتاني والمنتخب العراقي نظيره العماني والمنتخب القطري نظيره البحريني والمنتخب الإماراتي نظيره السوري.

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