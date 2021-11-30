صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها

صلاح يتوج بجائزة «القدم الذهبية». (إنترنت)

تُوِّج هداف ليفربول محمد صلاح بجائزة القدم الذهبية خلال الحفل الذي أُقيم في إمارة موناكو، أمس الإثنين.

وتُمنح الجائزة التي بدأت العام 2003 من خلال ترشيحات لجنة من الصحفيين الدوليين، وتضم قائمة المرشحين النهائية عشرة لاعبين على أن يكون قد تجاوزت أعمارهم 28 عامًا وما زالوا نشطين في الملاعب.

ويقوم الجمهور بالتصويت لاختيار الفائز النهائي، ويعتبر صلاح أول عربي يفوز بالجائزة وثالث أفريقي بعد دروغبا وإيتو، وقد فاز بالجائزة العام الماضي كريستيانو رونالدو.

وكان صلاح قد حل في المرتبة السابعة في قائمة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعبي العالم، في حين حصد ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة.

وترك صلاح شرف تسلم الجائزة لزوجته التي رافقته إلى موناكو، في رحلة انتهت بالتتويج بالجائزة الذهبية.

ووصل صلاح إلى موناكو رفقة أسرته لحضور الحفل، وسط ترشيحات كبيرة حول فوزه بالجائزة.

صلاح يتوج بجائزة «القدم الذهبية». (إنترنت)

صلاح يتوج بجائزة «القدم الذهبية». (إنترنت)

جائزة «القدم الذهبية». (إنترنت)