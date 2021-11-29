الإيطالي جانلويغي دوناروما لاعب «باريس سان جيرمان» يُتوج بجائزة «ياشين» كأفضل حارس مرمى في العالم

الإيطالي جانلويغي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان يُتوج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم. (الإنترنت)

فاز نجم «باريس سان جيرمان» و‌المنتخب الإيطالي، جانلويغي دوناروما، بجائزة «ياشين» كأفضل حارس مرمى في العالم 2021، المقدمة من «فرانس فوتبول».

وأقيم مساء اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية 2021، في مسرح «شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

دوناروما فاز بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكانت قائمة المرشحين للفوز بجائزة «ليف ياشين» أُعلنت في 8 أكتوبر الماضي وجاءت كالتالي:

الإيطالي جيانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان)

البرازيلي إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي)

الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

السلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)