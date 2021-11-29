رسمياً.. بيدري يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

بيدري يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم. (الإنترنت)

توج نجم برشلونة، بيدري، بجائزة الكوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل الكرة الذهبية 2021، المقامة على مسرح «دو شاتليه»، في العاصمة الفرنسية باريس.

"بيدري" وصل مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي يورو 2020، كما فاز مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا بجانب فضية دورة الألعاب الأولمبية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

وقال بيدري بعد الفوز بالجائزة: "هذه أفضل هدية وجائزة لي وأشكر برشلونة وكل من ساعدني بشكل مستمر وأشكر ميسي ومدربي وأهدي الجائزة إلى عائلتي التي لطالما دعمتني".

وجاء ترتيب أفضل اللاعبين الشباب في العالم كالتالي:

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

الإنجليزي ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الألماني فلوريان فيرتس (ليفركوزن)

الهولندي ريان جرافنبيرتش (أياكس أمستردام)

البلجيكي جيريمي دوكو (رين)

الأمريكي جيو رينا (بوروسيا دورتموند)