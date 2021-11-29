بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 09:34 مساء
النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي يصل إلى مقر حفل الكرة الذهبية 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس. (الإنترنت)

وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى مقر حفل الكرة الذهبية 2021، والممنوحة من مجلة «فرانس فوتبول" والمقرر إقامته بعد قليل على مسرح «شاتيليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحضر ميسي إلى حفل الكرة الذهبية برفقة زوجته أنطونيلا روكوزو، وأبناؤه الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.

ويأتى ميسي على رأس القائمة التي أعلنت عنها «فرانس فوتبول» والتي شهدت تواجد 30 لاعبًا، بجانب العديد من اللاعبين الآخرين أبرزهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيطالي جورجينيو، والفرنسي كريم بنزيما.

 

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