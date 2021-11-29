في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»

البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة تتويجه بالكرة الذهبية في وقت سابق. (الإنترنت)

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، تصريحات نارية، كشف من خلالها سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2021.

وتستعد مجلة «فرانس فوتبول» للكشف عن الفائز خلال حفل الكرة الذهبية 2021، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين في مسرح «دو شاتليت» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأثار غياب رونالدو عن الحفل حالة كبيرة من الجدل، وهو ما جعله يصدر بيانا ناريا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستغرام» يتهم فيه باسكال فيريه رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» بالكذب، بسبب تصريحه الخاص بأن الدون يطمح للتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في عدد مرات التتويج بالجائزة.

وقال رونالدو: «تفسير غيابي اليوم هو تصريحات باسكال فيريه الأسبوع الماضي، عندما صرح بأنني طموحي الوحيد هو إنهاء مسيرتي الكروية بعدد أكبر من الكرات الذهبية التي يمتلكها ليونيل ميسي».

وأضاف: «لقد كذب باسكال فيريه، لقد استخدم اسمي للترويج لنفسه وللمجلة التي يعمل بها، من غير المقبول أن يكذب الشخص المسؤول عن منح هذه الجائزة المرموقة بهذه الطريقة».

وأردف: «لقد كذب مرة أخرى اليوم بتبرير غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس موجودا بالأساس».