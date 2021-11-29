ترتيب اللاعبين في سباق التتويج بالكرة الذهبية

إيرلينج هالاند في المركز الـ11 في سباق التتويج بالكرة الذهبية. (الإنترنت)

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في إعلان ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، والمكونة من 30 لاعبا.

وتستعد جماهير كرة القدم، على مستوى العالم، لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» مساء اليوم.

ويقام حفل اليوم على مسرح «دو شاتليه»، في العاصمة الفرنسية باريس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

«اللاعبون المتساوون في المراكز حصلوا على نفس عدد الأصوات»

29- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

29- سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

26- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

26- جيرارد مورينو (فياريال)

26- روبن دياز (مانشستر سيتي)

25 - فيل فودين (مانشستر سيتي)

24- بيدري جونزاليس (برشلونة)

23- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

21- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

21- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

20- رياض محرز (مانشستر سيتي)

19- ماسون مونت (تشيلسي)

18- سيمون كاير (ميلان)

17- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

16- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)

15- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

14- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

13- جورجيو كيليني (يوفنتوس)

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي)

11- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)