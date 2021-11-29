جائزتان جديدتان في حفل الكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 08:25 مساء
مجلة «فرانس فوتبول» تعلن جائزتين جديدتين في حفل الكرة الذهبية 2021. (الإنترنت)

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» جائزتين جديدتين، سيتم إعلانهما في حفل الكرة الذهبية 2021، الذي يُكرم أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

ويعود الحفل الذي لم يتمكن من إقامته الموسم الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بحداثة كبيرة، هذا بالإضافة إلى أسماء أفضل لاعب شاب الموسم الماضي واسم أفضل حارس مرمى.

وأكدت مجلة «فرانس فوتبول» أنها ستقدم جائزتين جديدتين ستُضاف في حفل جوائز الكرة الذهبية 2021 هي: نادي العام، وهداف العام.

ويقام الحفل اليوم، وسيتم فيه تسليم الجائزة لأفضل لاعب بالعالم بداخل مدينة باريس على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور أساطير الكرة العالمية.

يذكر أن الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة «فرانس فوتبول» تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

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