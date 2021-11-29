رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

أعلن نادي باريس سان جيرمان، مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار، بعد إصابته في مباراة سانت إيتيان، التي أُقيمت أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.
وكشف النادي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الفحوصات أظهرت معاناة نيمار التواءً في كاحل القدم اليسرى مع إصابة في الأربطة.
وأوضح البيان: من المتوقع أن يغيب نيمار فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، وسيصدر النادي بيانا جديدا خلال 72 ساعة لتحديد التطورات الجديدة.
وتطرق بيان «بي إس جي» أيضا لحالة باقي المصابين بالإشارة إلى أن ماركو فيراتي استأنف التدريبات اليوم، بينما سيشارك ماورو إيكاردي في المران غدا، وينتظر أن ينتظم جورجينو فينالدوم يوم الخميس المقبل.