رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

لحظة إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي. (الإنترنت)

أعلن نادي باريس سان جيرمان، مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار، بعد إصابته في مباراة سانت إيتيان، التي أُقيمت أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.

وكشف النادي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الفحوصات أظهرت معاناة نيمار التواءً في كاحل القدم اليسرى مع إصابة في الأربطة.

وأوضح البيان: من المتوقع أن يغيب نيمار فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، وسيصدر النادي بيانا جديدا خلال 72 ساعة لتحديد التطورات الجديدة.

وتطرق بيان «بي إس جي» أيضا لحالة باقي المصابين بالإشارة إلى أن ماركو فيراتي استأنف التدريبات اليوم، بينما سيشارك ماورو إيكاردي في المران غدا، وينتظر أن ينتظم جورجينو فينالدوم يوم الخميس المقبل.

ولفت باريس سان جيرمان إلى أن لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا سيشارك في التدريبات نهاية الأسبوع المقبل حسب تطور حالته.

أما الألماني جوليان دراكسلر، فمن المقرر أن يستأنف التدريبات خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، حيث يواصل حاليا تنفيذ برنامجه التأهيلي.