غدا.. اجتماع لتحديد موعد وملاعب مباريات كأس العالم للأندية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 06:39 مساء
جانب من مباراة سابقة لفريق الهلال السعودي. (الإنترنت)

أكد المتحدث الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية محمد بن هزام، أن هناك اجتماعًا سيعقد غدا الثلاثاء، لتحديد مواعيد وملاعب مباريات البطولة حتى النهائي.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 3 أندية عربية هي الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة بطل الدوري الإماراتي. 

ويشارك تشيلسي بطل أوروبا بجانب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بجانب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح المونديال. ويلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي في الدور الثاني لمونديال الأندية بينما يلتقي الهلال السعودي الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند في نفس المرحلة.

وفي حالة فوز الأهلي المصري على مونتيري سيواجه بالميراس البرازيلي بينما يلعب تشيلسي مع المتأهل من مواجهة الهلال مع الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند.

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