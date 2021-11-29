ميسي يتوج بآخر جوائزه مع برشلونة

ليونيل ميسي يفوز بجائزة الـ«بيتشيتشي» لأفضل هداف في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي. (الإنترنت)

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، وبرشلونة السابق، بجائزة الـ«بيتشيتشي»، لأفضل هداف في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي، بعد إحرازه لـ30 هدفا.

وجاء تتويج ميسي في حفل توزيع جوائز الموسم الماضي لبطولة الدوري الإسباني، الذي أُقيم اليوم الإثنين، عن طريق جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وتعتبر هذه هي المرة الثامنة التي يتوج فيها النجم الأرجنتيني بجائزة الـ«بيتشيتشي» في مسيرته الكروية. كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الليغا عن الموسم الماضي، وفقا لتصويت الجمهور.

وقال ليونيل ميسي، إنه فخور بتمكنه من تجاوز أسطورة في كرة القدم، مثل تيلمو زارا الذي توج بهذه الجائزة 6 مرات، بين العامين 1944 و1953.

وأحرز ميسي 30 هدفا في 33 مباراة، خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة، ليفوز بكأس «بيتشيتشي» التي تمنحها جريدة (ماركا) الإسبانية.

وأوضح الأسطورة الأرجنتيني، خلال مقطع فيديو عند استلامه الجائزة في باريس، لأنه لن يتمكن من حضور الحفل الذي سيقام الليلة في مدريد: «إنه لشرف عظيم أن أكون ضمن تاريخ الدوري الإسباني».

وأضاف: «بدا من الجنون في الآونة الأخيرة أن أعادل رقم زارا، لكني تمكنت من التغلب عليه، وأنا سعيد وفخور.. لا أعرف ما إذا كنا سنرى شخصا يتفوق علي».

وفي نفس السياق، توج الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، للمرة الثالثة بجائزة «ميغيل مونيوز» التي تُمنح لأفضل مدرب في الدوري الإسباني.

وحصد السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، جائزة زامورا للمرة الخامسة، كأفضل حارس مرمى في الليغا، بينما توج زميله الأوروغوائي لويس سواريز بجائزة ألفريدو دي ستيفانو، التي تمنح لأفضل لاعب بالمسابقة.