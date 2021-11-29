«ليكيب» الفرنسية: الأقرب لـ«بالون دور» ميسي وليفاندوفسكي وبنزيما.. وصلاح خارج السباق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 03:48 مساء
ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي. (إنترنت)

سيُجرى الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على مسرح «دو شاتليه» الفرنسي.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قد أعلنت قائمة المرشحين مطلع شهر أكتوبر الماضي، على أن يُجرى الإعلان عن الفائز بالجائزة اليوم 29 نوفمبر في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد من المرشحين.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولكن تسريبات الصحف العالمية تشير إلى أن صلاح بعيد عن الجائزة.

وتشير جميع التكهنات بفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، ويعد ليونيل ميسي، اللاعب الأكثر تتويجًا بالجائزة بواقع «6 مرات»، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بواقع 5 مرات.

وأشارت العديد من الصحف الأوروبية على رأسها جريدة «ليكيب» الفرنسية و«ماركا» الإسبانية، بأن ليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، سيحتلون الـ3 مراكز الأولى في ترتيب الفوز بالجائزة.

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