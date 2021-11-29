مانشستر يونايتد يعين الألماني رالف رانغنيك مدربا موقتا له

الألماني رالف رانغنيك. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب الموقت للنادي حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب النرويجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

وبعد نهاية الموسم الحالي، سيتابع مدرب لايبزيغ السابق في دور استشاري في ملعب «أولد ترافورد» لمدة عامين إضافيين، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير الكرة في النادي الإنجليزي جون مورتو: «لقد كان مرشحنا الأوّل لمنصب المدرب الموقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي حققها في حوالي أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب».