تشيلسي جاهز لضرب مانشستر يونايتد على ملعب «ستامفورد بريدج»

مباراة سابقة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد. (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل، اليوم الأحد، «تشيلسي» منافسه «مانشستر يونايتد» على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، ويسعى «تشيلسي» الذي حقق انطلاقة رائعة محليًّا وقاريًّا إلى تعميق جراح «يونايتد» المترنح.

ويتخلف «مانشستر يونايتد» بفارق 12 نقطة عن «تشيلسي» المتصدر بعد مرور 12 مرحلة فقط، مما أدى إلى إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لـ«مانشستر يونايتد»، الأسبوع الماضي، وتعيين مساعده مايكل كاريك بدلًا عنه بانتظار تعيين مدرب موقت حتى نهاية الموسم سيكون على الأرجح الألماني رالف رانغنيك، بحسب وسائل إعلام تليفزيونية.

ويعاني «مانشستر يونايتد» كما عاني من قبل «تشيلسي»، عندما تخلى الأخير عن مدربه وأسطورته فرانك لامبارد أواخر العام الماضي، واستعان بخدمات الألماني توماس توخيل الذي قاده بعد أشهر قليلة من تعيينه إلى إحراز دوري أبطال أوروبا بالفوز على «مانشستر سيتي» بهدف في المباراة النهائية.

ورغم غياب هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، ضرب «تشيلسي» بقوة بعد الجولة الدولية بفوز لافت خارج ملعبه على «ليستر سيتي» بثلاثية نظيفة، أتبعه بانتصار ساحق على «ريوفنتوس» الإيطالي برباعية نظيفة، وأعرب توخيل عن سعادته للإشراف على مجموعة من اللاعبين المتعطشين لإحراز مزيد الألقاب، في المقابل، سيخوض كاريك وكتيبته اختبارًا في غاية الصعوبة، علمًا بأنه نجح في اختباره الأول عندما قاد فريقه إلى الفوز على «فياريال» الإسباني بهدفين في عقر دار الأخير في دوري أبطال أوروبا، وضمن بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر وصدارة مجموعته.