إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك حول متحور «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 01:01 مساء
مباراة بنفيكا وبلينيش. (إنترنت)

أُوقفت مباراة «بنفيكا» ضد «بلينيش» في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، في ظروف غير عادية بعد أن اضطر المنافس المبتلى بـ«كوفيد-19» إلى إشراك تشكيلة من 9 لاعبين من بينهم حارسان للمرمى.

واستغل «بنفيكا» تفوقه العددي وسجل سبعة أهداف في الشوط الأول قبل أن يعود «بلينيش» إلى الملعب بسبعة لاعبين فقط لخوض الشوط الثاني، وأُوقفت المباراة بعد دقيقتين من الشوط الثاني عندما سقط جواو مونتيرو، وهو حارس مرمى كان يلعب في وسط الملعب، أرضًا ولم يستطع إكمال اللقاء، مما أجبر الحكم على إطلاق صفارة نهاية المباراة التي تتطلب على الأقل سبعة لاعبين من كل فريق، بحسب «رويترز».

وأبلغ رئيس «بلينيش» روي بيدرو سواريس الصحفيين قبل المباراة بأنه بعد اكتشاف حالة إيجابية لـ«كوفيد 19» في الفريق الأسبوع الماضي، تأكد وجود 17 حالة أخرى في المجمل بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وقال سواريس: «المدافع كافو بيتي أُصيب بكوفيد بعد عودته إلى البرتغال الخميس الماضي عقب خوض مباراة مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا».

وأضاف سواريس أنه يشعر بالقلق من أن الحالات في تشكيلة فريقه قد تكون متعلقة بسلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس «كورونا»، بعد أن اكتشفت السلالة الجديدة لأول مرة في جنوب أفريقيا، وصنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها سلالة مثيرة للقلق.

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