بالميراس البرازيلي يتأهل لمونديال الأندية بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:47 مساء
بالميراس البرازيلي يحتفل بلقب كوبا ليبرتادوريس. (إنترنت)

توج فريق «بالميراس» البرازيلي بلقب «كوبا ليبرتادوريس» للمرة الثانية على التوالي بفوزه الماراثوني على مواطنه «فلامينغو»(2-1)، اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي جرت على استاد سينتيناريو في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، حسمه «بالميراس» لصالحه، وتقدم «بالميراس» بهدف عن طريق رافاييل فيغا في الدقيقة الخامسة لكن غابرييل باربوسا أدرك التعادل لت«فلامينغو» في الدقيقة 72.

وتقمص ديفيرسون بروم سيلفا دور البطولة وسجل هدف الحسم لـ«بالميراس» في الدقيقة 95، وفاز «بالميراس» باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز مرتين من قبل في العامين 1999 و2020 وسبق لـ«فلامينغو» التتويج باللقب مرتين من قبل في العامين 1981 و2019، ليتأهل بذلك «بالميراس» إلى مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة.

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