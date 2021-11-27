الخطيب رئيسا للنادي الأهلي المصري حتى 2025

محمود الخطيب. (أرشيفية : الإنترنت)

فاز أسطورة كرة القدم المصرية والنادي الأهلي السابق محمود الخطيب بمقعد رئاسة القلعة الحمراء لفترة جديدة تبدأ من 2021 وحتى 2025؛ حيث أُعلن اليوم السبت، عن فوز الخطيب بولاية جديدة لرئاسة الأهلي مكتسحًا منافسه خالد سليمان والذي ترشَّح على منصب الرئاسة.

أيضًا حقَّق الخطيب فوزًا آخر عبر اكتساح قائمته بالكامل في جميع المقاعد بداية من العامري فاروق في مقعد نائب رئيس النادي والذي حسم منصبه بالتزكية، في المقابل فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة مع خالد الدرندلي.

وفي عضوية فوق السن، فاز كل من حسام غالي وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي بمنصب العضوية.

أما في منصب عضوية تحت السن، احتفظ محمد الجارحي بمنصبه لولاية جديدة، بينما فازت مي عاطف بعد منافسة مع عمر ربيع ياسين.