بايرن المثقل بالغيابات بسبب «كورونا» في امتحان سهل قبل قمته مع دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 06:27 مساء
لاعبا بايرن ميونيخ يوزوا كيميش (إلى اليمين) وسيرج غنابري في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا (ا ف ب / أرشيف)

 يخوض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم امتحانه السهل نسبيًا أمام ضيفه الجريح أرمينيا بيليفيلد السبت ضمن منافسات المرحلة 13، وهو يعاني من كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا مع حجر خمسة من لاعبيه، وذلك قبيل القمة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند في المرحلة المقبلة.

على الورق تبدو مهمة النادي البافاري سهلة، لكن بيليفيلد العنيد يعرف جيدًا كيف يقف ندًا له، فاللقاء الأخير بينهما في ميونيخ انتهى بالتعادل 3-3 في فبراير الماضي، كما حصد أربع نقاط من مباراتيهما الأخيرتين في «بوندسليغا».

وعلى الرغم من غياب العديد من النجوم والأسماء الكبيرة، إلاّ أنّ مدرب بايرن الوافد الجديد يوليان ناغلسمان ما زال يملك بين يديه العديد من المواهب الشابة بمواجهة صاحب المركز الـ 17 قبل الأخير.

وقلل مدرب بيليفيلد فرانك كرامر من الغيابات في صفوف بايرن، فقال ساخرًا: «نحن نركز على اللاعبين المتوفرين حاليًا.. على الفائزين الأربعة بكأس العالم والتسعة بدوري أبطال أوروبا».

ويفتقد متصدر الدوري برصيد 28 نقطة للاعب وسطه يوزوا كيميش ومهاجمه الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا، علمًا أن كلاهما سيغيب أيضًا عن مواجهة القمة في المرحلة المقبلة أمام دورتموند.

وتأتي إصابة كيميش وتشوبو-موتنيغ بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من المسابقة القارية الأم.

وأكّد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، والفرنسي مايكل كويزانس إلى جانب تشوبو-موتنيغ وكيميش إلى الحجر بعدما تبين انهم على اتصال بشخص مصاب بكورونا.

وتشكّل إصابات فيروس كورونا ضربة إضافية لبايرن المفتقد للفرنسي لوكاس هيرنانديز بسبب إصابة في أوتار ركبته، كما يعاني لاعب الوسط مارسيل سابيتزر من مشكلة في ربلة الساق، فيما أُصيب المدافع الفرنسي تانغي نيانزو في كتفه.

في المقابل، عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله والظهير الأيمن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش إلى التدريبات الأربعاء بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية لـ«كوفيد-19» في الأسبوعين الماضيين.

وكان بايرن تعرض لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ 1-2 في المرحلة السابقة، ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه دورتموند إلى نقطة.

إجراءات صارمة بسبب كورونا
وعلى خلفية ارتفاع عدد الاصابات بجائحة «كوفيد-19»، فرضت السلطات الصحية المحلية التقيّد مجددًا بالقوانين الصارمة بملاعب كرة القدم، حيث سيستقبل ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ نسبة 25% فقط من قدرته الاستيعابية وصولًا إلى 18.745 متفرج السبت.

كما سيتم خفض عدد المشاهدين في جميع الملاعب، باستثناء ملعب نادي لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن الرابع (21 نقطة) الأحد في ختام هذه المرحلة خلف أبواب موصدة بسبب القيود المفروضة في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا.

يذكر أن نادي أرمينيا بيليفيلد حقق خمسة انتصارات في مختلف المسابقات على بايرن ميونيخ، حيث يجب أن نعود إلى ما قبل خمسة أعوام لمشاهدة الفوز الأخير لبيليفيلد على عملاق بافاريا. في المقابل، حقق بايرن 28 فوزًا وخمسة تعادلات.

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