رسميا.. «بيولي» يقود «ميلان» حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 06:05 مساء
نادي ميلان الإيطالي يعلن تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى يونيو 2023. (الإنترنت)

أعلن نادي ميلان رسميًا، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم ستيفانو بيولي حتى العام 2023، مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر.

وقال باولو مالديني المدير الرياضي لميلان على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان تجديد عقد المدرب: «بسبب احترافية المدرب ستيفانو بيولي وعقليته وما قدَّمه للفريق، فإننا نود إعلان استمرار رحلتنا سويًا، وآملين في تحقيق نتائج أفضل وأفضل».

من جهته، قال ستيفانو بيولي: «أشكر النادي على منحي الفرصة للاستمرار مع فريق كبير وله تقاليد عظيمة تجعل منه ناديًا استثنائيًا».

وأضاف: «فخور بالعمل الذي قدمته رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، وبالعلاقة الطيبة مع الإدارة، وبما طورته في مستوى بعض اللاعبين، وبالطموح الظاهر في أداء كل من ينتمي لهذا النادي».

واختتم بيولي: «فخور أيضًا بجماهير فريقنا، وآمل أن نستمر في التطور لنصبح أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة».

ستيفانو بيولي تولى تدريب ميلان العام 2019، ومستمر معهم منذ ذلك التاريخ. وأعاد صاحب الـ56 عامًا الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 8 سنوات، بجانب تصدر الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وحقق ميلان تحت قيادة بيولي أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أخيرًا على حساب أتليتكو مدريد، ليستعيد فرصة التأهل للدور التالي قبل جولة واحدة من النهاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا
دولى
الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج