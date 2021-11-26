رسميا.. «بيولي» يقود «ميلان» حتى 2023

نادي ميلان الإيطالي يعلن تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى يونيو 2023. (الإنترنت)

أعلن نادي ميلان رسميًا، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم ستيفانو بيولي حتى العام 2023، مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر.

وقال باولو مالديني المدير الرياضي لميلان على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان تجديد عقد المدرب: «بسبب احترافية المدرب ستيفانو بيولي وعقليته وما قدَّمه للفريق، فإننا نود إعلان استمرار رحلتنا سويًا، وآملين في تحقيق نتائج أفضل وأفضل».

من جهته، قال ستيفانو بيولي: «أشكر النادي على منحي الفرصة للاستمرار مع فريق كبير وله تقاليد عظيمة تجعل منه ناديًا استثنائيًا».

وأضاف: «فخور بالعمل الذي قدمته رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، وبالعلاقة الطيبة مع الإدارة، وبما طورته في مستوى بعض اللاعبين، وبالطموح الظاهر في أداء كل من ينتمي لهذا النادي».

واختتم بيولي: «فخور أيضًا بجماهير فريقنا، وآمل أن نستمر في التطور لنصبح أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة».

ستيفانو بيولي تولى تدريب ميلان العام 2019، ومستمر معهم منذ ذلك التاريخ. وأعاد صاحب الـ56 عامًا الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 8 سنوات، بجانب تصدر الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وحقق ميلان تحت قيادة بيولي أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أخيرًا على حساب أتليتكو مدريد، ليستعيد فرصة التأهل للدور التالي قبل جولة واحدة من النهاية.