القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ لعام 2021

جانب من حفل جوائز «جلوب سوكر 2020». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز «جلوب سوكر 2021»، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ لعام 2021، في حفل جوائز «جلوب سوكر» دبي.

وسيقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021، يوم الـ27 من شهر ديسمبر المُقبل في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات «إكسبو دبي».

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وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ لعام 2021 تواجد 15 فريقًا وهم، أتلتيكو مدريد الإسباني، وليل الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، وإنترميلان الإيطالي، ومانشستر سيتى الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وفياريال الإسباني، والهلال السعودي، وأولسان هيواندي الكوري، بالإضافة إلى الأهلي المصري.

يُذكر أن نادي بايرن ميونخ تُوِّج بجائزة أفضل نادٍ لعام 2020، في حفل جوائز «جلوب سوكر»، والذي أقيم في الـ27 من شهر ديسمبر الماضي.