إطلاق رئيس اتحاد الكرة الكيني بعد مزاعم فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 05:11 مساء
نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم. (الإنترنت)

قال محامي نيك مويندا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن محكمة في بلاده أطلقت سراح موكله بعد أن استدعته الأسبوع الماضي بسبب مزاعم فساد.

واعتقلت الشرطة مويندوا قبل أسبوعين بعد إعلان وزارة الرياضة أن لجنة انتقالية ستدير الاتحاد لمدة ستة أشهر بينما تحقق السلطات في مزاعم حول مخالفات مالية خلال فترة ولايته.

وأُفرج عنه بكفالة الأسبوع الماضي وبعد تحقيق الشرطة في المزاعم لم تُوجه له اتهامات.

وقال إيريك موتوا محامي مويندا لـ«رويترز»: «أُطلق سراح موكلي اليوم بعد العجز عن توجيه أي اتهامات جنائية ضده وأُغلقت القضية».

وأضاف: «أمرت المحكمة أيضًا برد الكفالة وقيمتها أربعة ملايين شلن (35620 دولارًا) إلى موكلي».

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