غوارديولا سعيد بتماسك سيتي وبالأداء الممتع أمام سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 04:51 مساء
غوارديولا. (الإنترنت)

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بتماسك فريقه بعد أداء آخر مبهر خلال الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان، ليضمن التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وصعد سيتي، الذي وصل للنهائي في الموسم الماضي، إلى أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال للعام التاسع على التوالي عقب الفوز على الفريق الفرنسي رغم غياب مواهب بارزة مثل كيفن دي بروين وجاك جريليش وفيل فودن.

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وقال غوارديولا: «ضغطنا بقوة وتعاملنا جيدًا مع منافس خطير جدًا ويتمتع بقدرات هائلة، وخضنا مباراة جيدة حقًا وتمسكنا بأسلوبنا الشرس عند امتلاك الكرة والدفاع بقوة وأهم شيء الاحتفاظ بطريقتنا».

وأضاف: «ما يمنحنا التماسك كيفية الأداء وكان الأداء متقنًا ويستمتع الجمهور بمشاهدتنا ونحن نستمتع باللعب ونأمل في يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة».

ويستضيف سيتي، ثاني الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع يوم الأحد.

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