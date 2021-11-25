«كاف» يجتمع لدعم كأس العالم كل عامين.. وتدشين دوري السوبر الأفريقي

رئيس «كاف» باتريس موتسيبي. (الإنترنت)

يقدم أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» دعمًا هائلًا لخطط إقامة كأس العالم كل عامين بجانب تأسيس دوري السوبر الأفريقي عند عقد جمعية عمومية طارئة في القاهرة غدًا الجمعة.

وعبَّر رئيس «كاف» باتريس موتسيبي عن دعمه بالفعل لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة أعوام، ومن المنتظر أن تؤيد الجمعية العمومية خطط رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: «من أكبر فوائد إقامة كأس العالم كل عامين تنمية الدول».

وأصبح موتسيبي حليفًا مقربًا من إنفانتينو الذي ضغط في الأشهر الأخيرة للحصول على تأييد لخطط زيادة نسخ كأس العالم لكنه واجه معارضة شديدة من أوروبا وأميركا الجنوبية.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب «كاف» موافقة رسمية لفكرة أخرى من إنفانتينو بتأسيس دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 20 فريقًا بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم.

وأوضح موتسيبي: «دوري السوبر مسابقة جديدة لأفريقيا لأن بقية المسابقات مقيدة باتفاقات ولا تجلب أموالا كافية».

وفشلت خطط أخرى لتدشين دوري السوبر في أوروبا لكن أفريقيا تضغط لتفعيل نسختها الخاصة.

وهذه هي الجمعية العمومية الطارئة الثانية خلال العام الجاري لأعضاء الكاف 54 بعد انتخاب موتسيبي رئيسًا في مارس الماضي في الرباط.