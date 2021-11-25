«كاف» يجتمع لدعم كأس العالم كل عامين.. وتدشين دوري السوبر الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 02:51 مساء
رئيس «كاف» باتريس موتسيبي. (الإنترنت)

يقدم أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» دعمًا هائلًا لخطط إقامة كأس العالم كل عامين بجانب تأسيس دوري السوبر الأفريقي عند عقد جمعية عمومية طارئة في القاهرة غدًا الجمعة.

وعبَّر رئيس «كاف» باتريس موتسيبي عن دعمه بالفعل لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة أعوام، ومن المنتظر أن تؤيد الجمعية العمومية خطط رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: «من أكبر فوائد إقامة كأس العالم كل عامين تنمية الدول».

وأصبح موتسيبي حليفًا مقربًا من إنفانتينو الذي ضغط في الأشهر الأخيرة للحصول على تأييد لخطط زيادة نسخ كأس العالم لكنه واجه معارضة شديدة من أوروبا وأميركا الجنوبية.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب «كاف» موافقة رسمية لفكرة أخرى من إنفانتينو بتأسيس دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 20 فريقًا بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم.

وأوضح موتسيبي: «دوري السوبر مسابقة جديدة لأفريقيا لأن بقية المسابقات مقيدة باتفاقات ولا تجلب أموالا كافية».

وفشلت خطط أخرى لتدشين دوري السوبر في أوروبا لكن أفريقيا تضغط لتفعيل نسختها الخاصة.

وهذه هي الجمعية العمومية الطارئة الثانية خلال العام الجاري لأعضاء الكاف 54 بعد انتخاب موتسيبي رئيسًا في مارس الماضي في الرباط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
نفوق دلفين على شاطئ زوارة
ليبيا
سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل
اقتصاد
ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية