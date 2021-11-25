ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 12:34 صباحا
ريال مدريد رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بمجموعته في دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

انتزع ريال مدريد الإسباني بطاقته إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر، في المجموعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة، مشرعاً الباب أمام تأهل إنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-صفر في وقت سابق.

سجل ثلاثية النادي الملكي المدافع النمسوي دافيد ألابا (30)، والألماني توني كروس (45+1) والفرنسي كريم بنزيمة (55).

ورفع ريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد شيريف تيراسبول رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويقبع شاختار في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
«الأعلى للقضاء» يعدل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
ليبيا
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
ثقافة وفن
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية