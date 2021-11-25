ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

ريال مدريد رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بمجموعته في دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

انتزع ريال مدريد الإسباني بطاقته إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر، في المجموعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة، مشرعاً الباب أمام تأهل إنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-صفر في وقت سابق.

سجل ثلاثية النادي الملكي المدافع النمسوي دافيد ألابا (30)، والألماني توني كروس (45+1) والفرنسي كريم بنزيمة (55).

ورفع ريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد شيريف تيراسبول رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويقبع شاختار في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة.