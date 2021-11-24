«أياكس» يقلب الطاولة على «بشكتاش» في دورى الأبطال

أياكس أمستردام يفوز على مضيفه بشكتاش «2-1» بفضل ثنائية مهاجمه هالر في دوري أبطال أوروبا (الإنترنت)

قلب «أياكس أمستردام» الهولندي، تخلفه «صفر-1» أمام مضيفه «بشكتاش» التركي إلى فوز «2-1» بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر، اليوم الأربعاء في أسطنبول ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل «أياكس» المباراة وهو في حاجة إلى التعادل ليحسم الصدارة في صالحه، لكنه تخلف فيها إثر لمسة يد لمدافعه المغربي نصير مزرعاوي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض انبرى لها بنجاح الجزائري رشيد غزال، وسددها في سقف الشباك مفتتحًا التسجيل (22).

وسنحت فرصة لـ«بشكتاش» للتقدم بهدفين لكن المهاجم الكندي كايل لارين أهدرها أواخر الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، زج مدرب «أياكس»، إريك تن هاغ بالمهاجم العاجي سيباستيان هالر، فاحتاج الأخير إلى 9 دقائق فقط لإدراك التعادل بعد أن أنهى هجمة منسقة وأودع الكرة داخل الشباك من مسافة قصيرة (54).

وبات هالر رابع لاعب فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في أول خمس مباريات له في البطولة القارية بعد الإيطالي أليساندرو دل بييرو (1995)، والإسباني دييغو كوستا (2014) والنرويجي أرلينغ هالاند (2019).

وسرعان ما أضاف هالر هدف الفوز لـ«أياكس» من كرة قوية عانقت الشباك (69) رافعًا رصيده إلى 9 أهداف في المسابقة، متساويًا مع مهاجم «بايرن ميونيخ» الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل هالر هدفًا ثالثًا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

وحصد الفريق الهولندي العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الخمس، فرفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل ست لكل من «بوروسيا دورتموند» الألماني و«سبورتينغ لشبونة» البرتغالي اللذين يلتقيان لاحقًا، في حين بقي «بشكتاش» من دون رصيد.